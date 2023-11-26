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Николас Кейдж устал сниматься в кино — фильмов с актёром станет меньше

Николас Кейдж устал сниматься в кино — фильмов с актёром станет меньше
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Недавно культовый актёр Николас Кейдж пообщался с журналистами издания CBR. В ходе разговора знаменитость призналась, что в ближайшие годы хочет сократить число новых фильмов со своим участием.

Я бы хотел читать по книге в неделю и проводить больше времени со своей дочерью. Сейчас я подвожу итоги того, что действительно важно.

В январе Николасу Кейджу исполнится 60 лет, однако это не мешает ему продолжать усердно работать — только за 2023 год вышло шесть картин с участием актёра. Стоит отметить, что завершать свою карьеру Кейдж пока не собирается.

За свою жизнь актёр успел сняться в нескольких десятках известных лент: «Призрачный гонщик», «Город ангелов», «Покидая Лас-Вегас», «Оружейный барон», «Угнать за 60 секунд» и так далее.

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