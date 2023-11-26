Хидео Кодзима назвал «Голубоглазого самурая» лучшим аниме года

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На этой неделе геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в соцсети X (ранее Twitter) мнением об аниме «Голубоглазый самурай». Создатель франшиз Metal Gear Solid и Death Stranding остался под огромным впечатлением от увиденного и назвал сериал лучшим аниме 2023 года.

Новое поколение компьютерной анимации достигло поворотного момента с «Человека-паука: Через вселенные (2018)» и достигло зрелости с «Аркейн (2021)», но этот сериал вышел на следующий уровень!

«Голубоглазый самурай» рассказывает историю молодой воительницы Мизу, которая живёт скрытной жизнью в Японии периода Эдо. Главная цель героини — отомстить людям, которые похитили её мать. Протагонистку озвучила Майя Эрскин («Плюс один»).

Режиссёром проекта выступила Джейн Ву (мультсериал «Приключения Джеки Чана»). В работе над аниме также приняли участие Эмбер Ноидзуми и Майкл Грин («Логан», «Бегущий по лезвию 2049»).

Премьера «Голубоглазого самурая» состоялась 3 ноября в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон вошло восемь эпизодов.