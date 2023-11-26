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BLAST Premier: Fall Final 2023. День 5
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Авторы нейросетевой девушки похвастались заработком в € 10 тыс. на её изображениях

Авторы нейросетевой девушки похвастались заработком в € 10 тыс. на её изображениях
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В 2023 году предприимчивый испанец Рубен Круз основал агентство The Clueless. Оно занимается продвижением не настоящих моделей, а виртуальных девушек — все фотографии сгенерированы с помощью ИИ. Первым проектом агентства стала ИИ-модель по имени Айтана Лопез.

Основатель The Clueless завёл для виртуальной девушки страницу в одной из соцсетей, на которой публиковал её фотографии. Успехи не заставили себя долго ждать — за пять месяцев на профиль Лопез подписалось свыше 138 тыс. человек.

Фотографии Айтаны Лопез

Фото: The Clueless

Фото: The Clueless

Фото: The Clueless

Фото: The Clueless

Причём, судя по комментариям, не все понимают, что на фото изображена не настоящая девушка. По словам Круза, однажды Айтане Лопез даже написал известный латиноамериканский актёр, который хотел пригласить девушку на свидание. Правда, имя артиста не называется.

Фото: The Clueless

Также руководитель The Clueless сказал, что в среднем страница ИИ-модели приносит около € 3 тыс. в месяц. Максимальный же месячный доход составил € 10 тыс. Причём недавно профилем Айтаны заинтересовались некоторые бренды для покупки рекламы.

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