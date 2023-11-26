Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом стартовал с $ 78 млн — это выше прогноза аналитиков

По итогам своего первого уикенда фильм «Наполеон» заработал в прокате $ 32,5 млн в США — это выше прогнозов экспертов. Общая же касса исторического эпоса Ридли Скотта превысила $ 78 млн.

Как отмечают аналитики, драма с Хоакином Фениксом показала отличный для жанра старт — речь идёт о почти трёхчасовом фильме об исторической личности с рейтингом «18+». Однако лента уже вряд ли окупится из-за гигантского бюджета в $ 200 млн — для выхода в плюс картине нужно собрать около $ 400 млн, ведь кинотеатры забирают примерно половину выручки.

По мнению экспертов, Apple действительно вряд ли отобьёт все затраты на «Наполеона» в кинотеатрах, однако фильм затем выйдет и в онлайн-кинотеатре Apple TV+, привлекая в сервис новых подписчиков. Кроме того, затраты на премьеру в кино компания разделила с Sony Pictures, поэтому точные затраты корпорации Тима Кука могут быть куда меньше, чем предполагают аналитики.