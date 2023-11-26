«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» собрали $ 197 млн — фильм почти окупился

По итогам второго, расширенного уикенда в честь Дня благодарения фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» заработал в прокате США ещё $ 42 млн. Общие сборы приквела оригинальных фильмов с Дженнифер Лоуренс превысили $ 197 млн.

Таким образом, лента вплотную приблизилась к границе окупаемости — бюджет «Баллады» составил $ 100 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, лента начнёт приносить студии Lionsgate прибыль уже в середине грядущей недели.

Аналитики отмечают, что столь крепкий результат фильм показывает во многом благодаря слабому старту «Капитана Марвел 2», который впервые в истории киновселенной Marvel может не собрать $ 100 млн в США, а в мире её результаты также оцениваются как невыдающиеся.