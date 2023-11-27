Марк Хэмилл подтвердил, что не вернётся к озвучке Джокера после смерти Кевина Конроя

Актёр Кевин Конрой, подарившей свой величественный голос Бэтмену во многих проектах, ушёл из жизни в 2022 году. Ещё тогда Марк Хэмилл сказал, что не будет больше заниматься озвучкой Джокера, поскольку злодей не может существовать без Бэтмена.

Недавно Хэмилл ещё раз подтвердил свою позицию. Он вряд ли когда-нибудь вернётся к роли безумного клоуна. Хэмилл в понятной форме озвучил причину своих действий.

Без Бэтмена в преступлениях нет никакой изюминки.

Ещё в начале года Хэмилл заявлял, что для него не существует Бэтмена без Кевина Конроя. У актёров сложился отличный тандем, который годами радовал фанатов, однако из-за смерти Конроя он прервался. Теперь озвучивать Джокера наверняка будет другой актёр.