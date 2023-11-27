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Анонсирована эротическая фигурка героини из Zenless Zone Zero

Анонсирована эротическая фигурка героини из Zenless Zone Zero
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Студия ABsinthe представила раздеваемую фигурку Николь из игры Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact. Тираж статуэток ограничен — всего их будет 198 штук.

Высота фигурки — 32 сантиметра. Стоимость составляет примерно 35 тыс. рублей. Поставки статуэки начнутся в середине 2024 года.

Фото: ABsinthe

Фото: ABsinthe

Фото: ABsinthe

Фото: ABsinthe

Фото: ABsinthe

Фото: ABsinthe

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, пережившем глобальный катаклизм, в результате которого в мир проникли монстры из других миров.
Главным героем выступит Прокси — наёмник, исследующий большой открытый мир и добывающий ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками. Николь станет одним из центральных персонажей тайтла.

У Zenless Zone Zero пока нет даты релиза.

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