Жители России стали чаще брать технику в кредит

Издание «Газета.Ru» обратило внимание на данные газеты «Коммерсантъ». Если верить информации, с января по сентябрь 2023 года россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в первую очередь вырос спрос на кредиты на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины. По мнению экспертов, большинство граждан в этом году уже реализовало отложенные в кризисном 2022 году покупки, из-за чего в среднесрочной перспективе динамика роста покупок техники в кредит с большой долей вероятности пойдёт на спад.

Покупатели якобы постепенно возвращаются к разумной модели потребления.