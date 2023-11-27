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«Что бы ты ни делала — не моргай»: Рэйчел Зеглер — о совете Спилберга на съёмках в кино

«Что бы ты ни делала — не моргай»: Рэйчел Зеглер — о совете Спилберга на съёмках в кино
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Актриса Рэйчел Зеглер рассказала о сложном опыте съёмок в фильме «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. По словам Зеглер, режиссёр сразу же дал ей одну установку — не моргать.

Актриса отметила, что это был её первый большой опыт съёмок в кино, поэтому адаптироваться было трудно. А с учётом совета Спилберга стало ещё сложнее.

Это был мой первый съёмочный день, и Стивен Спилберг сказал: «Что бы ты ни делала — не моргай». И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны не моргать, не прослезиться и выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере.

Когда Спилберг решил взяться за ремейк классического мюзикла 1961 года, он объявил открытый кастинг в соцсетях, чтобы найти кандидата на роль Марии. Зеглер, которая в то время училась в колледже и подрабатывала певицей на свадьбах, была выбрана из более чем 30 тыс. претенденток со всего мира.

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