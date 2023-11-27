Эксперт рассказал, как продлить время работы смартфона

Издание Russia Today, ссылаясь на слова Директора регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Дениса Кувикова, сообщило, как продлить время работы смартфона.

По словам Кувикова, аккумуляторы всех смартфонов со временем неизбежно истаскиваются, и с этим ничего не поделать, однако пользователи могут повлиять на скорость этого процесса. Один из главных способов — избегать полной разрядки аккумулятора, а также его полной зарядки.

На морозе, при минусовой температуре и даже температуре чуть выше нуля градусов любой аккумулятор не только очень быстро садится, но и теряет свои эксплуатационные свойства. Ресурс аккумулятора истрачивается за более короткое время.

Кувиков подчеркнул, что для нормальной эксплуатации стоит придерживаться показателя от 40 до 90%.