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Уиллем Дефо рассказал о своём персонаже в «Битлджусе 2»

Уиллем Дефо рассказал о своём персонаже в «Битлджусе 2»
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Актёр Уиллем Дефо в недавнем интервью изданию Variety подтвердил своё участие в сиквеле «Битлджуса». Сцены со своим персонажем Дефо уже давно отснял, поэтому решил немного рассказать про своего героя.

По словам актёра, ему досталась роль полицейского в загробной жизни. То есть Дефо будет играть мертвеца, который стал детективом.

Я ещё не видел ни одной записи, но было весело сниматься. Я играю полицейского в загробной жизни, так что я мертвец. И при жизни я был звездой боевиков в второстепенных фильмах, но со мной произошёл несчастный случай, и это отправило меня на другую сторону. Но благодаря моим навыкам я стал детективным персонажем.

К главной роли вернётся Майкл Китон. Вместе с ним в ленте снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.

Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.

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