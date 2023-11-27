Съёмки второго сезона сериала The Last of Us отложили до конца февраля — СМИ

СМИ сообщили, что съёмочный процесс второго сезона сериала The Last of Us отложили. Старт производства ожидался 7 января 2024 года, однако теперь съёмки начнутся лишь 20 февраля.

Главная причина задержки — занятность Педро Паскаля. Актёр будет занят работой над сиквелом «Гладиатора» и «Фантастической четвёркой».

Ранее шоураннер сериала Крейг Мэйзин заявил, что проект может получить от трёх до пяти сезонов — в зависимости от задумок сценаристов. Первый сезон шоу вышел в 2023 году и получил крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

Роль Джоэла исполнил Педро Паскаль, а образ Элли воплотила Белла Рамзи.