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Кристофер Нолан высказался про важность блокбастеров и оригинальных фильмов в индустрии

Кристофер Нолан высказался про важность блокбастеров и оригинальных фильмов в индустрии
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В недавнем интервью для Associated Press режиссёр Кристофер Нолан высказался по поводу блокбастеров и сиквелов в киноиндустрии. По его мнению, и те и другие очень нужны Голливуду, но важно соблюдать баланс и давать людям новые, оригинальные франшизы.

Нолан подчеркнул, что зрители, конечно, хотят посмотреть на красивые блокбастеры в кино, но у них также есть нужда в чём-то необычном и ярком.

В Голливуде всегда существует баланс между устоявшимися франшизами, которые могут обеспечить возврат аудитории и дать людям больше того, чего они хотят. Также всегда должно быть желание проявить уважение к аудитории, выпустив что-то новое. Честно говоря, одно из самых острых ощущений от похода в кино — это увидеть трейлер фильма, о котором ты никогда не слышал.

По словам Нолана, именно в балансе кроется успех в Голливуде.

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