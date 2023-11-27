Кристофер Нолан высказался про важность блокбастеров и оригинальных фильмов в индустрии

В недавнем интервью для Associated Press режиссёр Кристофер Нолан высказался по поводу блокбастеров и сиквелов в киноиндустрии. По его мнению, и те и другие очень нужны Голливуду, но важно соблюдать баланс и давать людям новые, оригинальные франшизы.

Нолан подчеркнул, что зрители, конечно, хотят посмотреть на красивые блокбастеры в кино, но у них также есть нужда в чём-то необычном и ярком.

В Голливуде всегда существует баланс между устоявшимися франшизами, которые могут обеспечить возврат аудитории и дать людям больше того, чего они хотят. Также всегда должно быть желание проявить уважение к аудитории, выпустив что-то новое. Честно говоря, одно из самых острых ощущений от похода в кино — это увидеть трейлер фильма, о котором ты никогда не слышал.

По словам Нолана, именно в балансе кроется успех в Голливуде.