Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джоффри Баратеон, Рамси Болтон, Рэйчел Берри и другие — самые ненавистные персонажи в истории сериалов

10 самых ненавистных персонажей в сериалах по версии Ranker
Аудио-версия:
Комментарии

Аудитория портала Ranker составила список самых ненавистных персонажей в истории сериалов. В топ вошли не только отъявленные злодеи телевизионных проектов, но и простые личности, которые раздражали зрителей своим поведением на протяжении многих сезонов. В голосовании приняли участие более 24 тысяч человек.

Возглавили список сразу два персонажа из «Игры престолов» — Джоффри Баратеон и Рамси Болтон. Обоих героев в сериале ждала незавидная участь, однако персонажи всё же успели показать зрителям своё злодейское нутро. Замкнул тройку Шу Такер — государственный алхимик из аниме «Стальной алхимик».

В топ также попали надоедливая Рэйчел Берри из сериала «Хор», незадачливый Тодд Алквист из «Во все тяжкие» и Серсея Ланнистер из всё той же «Игры престолов».

10 самых ненавистных персонажей в сериалах от Ranker

  1. Джоффри Баратеон - «Игра престолов»
  2. Рамси Болтон — «Игра престолов»
  3. Шу Такер — «Стальной алхимик: Братство»
  4. Рэйчел Берри — «Хор»
  5. Тодд Алквист — «Во все тяжкие»
  6. Серсея Ланнистер  — «Игра престолов»
  7. Четырёхлетний мальчик Каю — мультсериал «Каю»
  8. Филипп «Губернатор» Блейк — «Ходячие мертвецы»
  9. Ливия Сопрано — «Клан Сопрано»
  10. Эд Пелетье — «Ходячие мертвецы»
Материалы по теме
10 лучших персонажей видеоигр в истории от DualShockers
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android