Джеймс Кэмерон раскрыл статус производства «Аватара 3»

Во время недавнего выступления режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о статусе производства «Аватара 3». По словам постановщика, лента полностью отснята, но дальше — самое тяжёлое.

Кэмерон подчеркнул, что теперь наступают «два года сложнейшей работы над постпродакшеном». Каких-то дополнительных подробностей постановщик не привёл.

Ходят слухи, что Кэмерон хочет выпустить девятичасовую режиссёрскую версию «Аватара 3» на Disney + после его театрального выхода. Оригинал 2009 года длился 2 часа и 41 минуту, в то время как прошлогодний «Путь воды» шёл 3 часа и 12 минут. Театральная версия «Аватара 3», вероятно, снова будет длиться более 3 часов.

В «Аватаре 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, Кэмерон говорил, что в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви.