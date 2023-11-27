Мультфильм «Заветное желание» стартовал с $ 49 млн — это куда ниже ожиданий DIsney

По итогам расширенного уикенда мультфильм «Заветное желание» заработал в США $ 31,7 млн при ожиданиях в $ 45 млн. Новая анимационная картина Disney стартовала куда ниже предположений аналитиков и по миру, где лента заработала всего $ 17 млн. Мировая касса ленты на данный момент составляет всего $ 49 млн.

Учитывая высокий бюджет мультфильма в $ 200 млн, картина может стать ещё одним провалом DIsney наряду с «Капитаном Марвел 2». Однако аналитики пока не готовы ставить крест на мультфильме — у «Заветного желания» высокие зрительские оценки после выхода с сеансов, а ближе к новогодним праздникам аудитория в США и других странах наверняка сделает выбор в пользу семейного мультфильма с положительным сарафанным радио.

Похожая ситуация недавно произошла с другим мультфильмом Disney — «Элементарно». Стартовые сборы картины составили всего $ 44 млн, однако лента постепенно собирала кассу, добравшись до отметки в $ 495 млн.