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На церемонии The Game Awards 2023 усилят охрану после инцидента с «Биллом Клинтоном»

На церемонии The Game Awards 2023 усилят охрану после инцидента с «Биллом Клинтоном»
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Ведущий и создатель популярной игровой выставки The Game Awards Джефф Кили ответил на вопросы фанатов и рассказал новые детали о предстоящей церемонии. Автор заявил, что в этом году ивент станет куда безопаснее для его участников — охраны в зале станет больше, чтобы избежать выхода на сцену случайных людей. В прошлом году произошёл скандал с подростком, который вышел на сцену с командой FromSoftware и поблагодарил Билла Клинтона.

Что касается анонсов, то в этот раз геймеров ждут не только трейлеры уже анонсированных проектов, но и настоящие мировые премьеры. При этом от самой фразы «Мировая премьера» Джефф Кили решил отказаться, чтобы не возвышать одни игры над другими.

Продолжительность The Game Awards 2023 составит стандартные два с половиной часа, а самые яркие показы ведущий оставил на первую половину выставки. По его мнению, главное событие ивента — награждение главных игр года.

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск.

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