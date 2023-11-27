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Вышел тизер второго спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом к 60-летию сериала

Вышел тизер второго спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом к 60-летию сериала
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BBC опубликовала первый тизер второго спецэпизода в честь 60-летия сериала «Доктор Кто». Следующий спецвыпуск получил название Wild Blue Yonder («Бескрайняя голубая даль») — его премьера состоится уже 2 декабря на телеканале BBC One и сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Судя по небольшому тизеру, второй эпизод выступит научно-фантастическим триллеров в духе серии «Полночь» четвёртого сезона шоу. Доктор в исполнении Дэвида Теннанта и его спутница Донна Ноубл столкнутся с таинственными созданиями на неизвестной планете.

Второй спецвыпуск станет частью специального мини-сезона, который плавно перетечёт к событиям 14-го сезона шоу. Новым Доктором Кто после этого станет звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва.

Расписание и другие детали
Сериалу «Доктор Кто» исполнилось 60 лет, а 25 ноября премьера новых серий с Теннантом
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