Вышел тизер второго спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом к 60-летию сериала

BBC опубликовала первый тизер второго спецэпизода в честь 60-летия сериала «Доктор Кто». Следующий спецвыпуск получил название Wild Blue Yonder («Бескрайняя голубая даль») — его премьера состоится уже 2 декабря на телеканале BBC One и сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Судя по небольшому тизеру, второй эпизод выступит научно-фантастическим триллеров в духе серии «Полночь» четвёртого сезона шоу. Доктор в исполнении Дэвида Теннанта и его спутница Донна Ноубл столкнутся с таинственными созданиями на неизвестной планете.

Второй спецвыпуск станет частью специального мини-сезона, который плавно перетечёт к событиям 14-го сезона шоу. Новым Доктором Кто после этого станет звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва.