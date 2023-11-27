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Фильм «Блю Лок: Путь Наги» выйдет 19 апреля 2024 года — авторы показали трейлер и постер

Фильм «Блю Лок: Путь Наги» выйдет 19 апреля 2024 года — авторы показали трейлер и постер
Аудио-версия:
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Студия 8bit представила новый трейлер полнометражного аниме-фильма «Блю Лок: Путь Наги» по мотивам одноимённой манги и сериала.

Как и в сериале, сюжет расскажет о лагере «Синяя тюрьма», в котором собраны 300 талантливых футболистов. Из них методом жёсткого отбора планируется выбрать лучшего нападающего, который сможет усилить сборную страны перед следующим чемпионатом мира.

Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат 8bit Studios.

Создатели фильма также объявили, что «Путь Наги» выйдет в прокат в Японии 19 апреля 2024 года. Также 8bit показала новый постер проекта.

Фото: 8bit Studios

Первый сезон сериала «Блю Лок» выходил с сентября 2022 года по март 2023 года. Проект стал одним из самых высокооценённых аниме этого года, сейчас идёт работа над продолжением.

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