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iPhone массово перестают работать из-за новой критической ошибки в версии iOS 17.1.1

iPhone массово перестают работать из-за новой критической ошибки в версии iOS 17.1.1
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После выхода новой версии операционной системы iOS на iPhone может возникнуть ошибка, которая полностью прекращает работу смартфона. Внимание на это обращает издание WCCFtech.

Проблема возникает, если открыть поиск в «Библиотеке приложений», а затем выйти из него, удерживая палец на экране. Если затем вернуться в этот раздел, то iPhone перестанет реагировать на любые касания и нажатия кнопок: его невозможно разблокировать, выключить или перезагрузить.

Ошибка в iOS 17.1.1 затрагивает несколько поколений смартфонов от Apple, включая недавно вышедший iPhone 15. При возникновении такого бага помогает только принудительная перезагрузка (для этого нужно удерживать кнопку питания и нажимать на кнопки громкости).

Ранее обновление iOS ухудшило работу Wi-Fi на iPhone.

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