iPhone массово перестают работать из-за новой критической ошибки в версии iOS 17.1.1

После выхода новой версии операционной системы iOS на iPhone может возникнуть ошибка, которая полностью прекращает работу смартфона. Внимание на это обращает издание WCCFtech.

Проблема возникает, если открыть поиск в «Библиотеке приложений», а затем выйти из него, удерживая палец на экране. Если затем вернуться в этот раздел, то iPhone перестанет реагировать на любые касания и нажатия кнопок: его невозможно разблокировать, выключить или перезагрузить.

Ошибка в iOS 17.1.1 затрагивает несколько поколений смартфонов от Apple, включая недавно вышедший iPhone 15. При возникновении такого бага помогает только принудительная перезагрузка (для этого нужно удерживать кнопку питания и нажимать на кнопки громкости).

Ранее обновление iOS ухудшило работу Wi-Fi на iPhone.