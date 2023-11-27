Дети в США чаще хотят подарки в виде донатной валюты и подписок, а не игры — исследование

Американская ассоциация производителей ПО и компьютерных игр провела исследование и выяснила, какие подарки хотят получить дети в США на ближайшее Рождество.

Выяснилось, что презентами, связанными с играми, интересуются сразу 72% респондентов в возрасте от 10 до 17 лет. Примечательно, что чаще всего дети мечтают не об играх, а о подписках на разные сервисы — их выбрали 39% опрошенных.

На втором месте расположились консоли (38%), затем игровые аксессуары и игровая валюта — 32% и 29% соответственно (в ходе опроса можно было выбрать несколько ответов). Физические диски с играми расположились только на пятом месте, о них мечтают лишь 22% детей-геймеров.

Ранее Тодд Говард рассказал, что вынужден играть на Xbox Series S, потому что Series X заняли его дети.