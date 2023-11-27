Появился первый трейлер российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»
В Сети появился первый трейлер отечественного сериала «Постучись в мою дверь» — адаптации одноимённого проекта турецкого производства, получившего популярность в том числе и в России.
Главные роли, напомним, исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. В российском ремейке турецкого хита также появятся Марина Кравец из Comedy Club и телеведущий Саша Стоун.
Видео доступно в группе Alexa Vega во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko/PREMIER.
В оригинальном сериале «Постучись в мою дверь» сюжет разворачивался вокруг владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.
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