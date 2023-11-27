Появился первый трейлер российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

В Сети появился первый трейлер отечественного сериала «Постучись в мою дверь» — адаптации одноимённого проекта турецкого производства, получившего популярность в том числе и в России.

Главные роли, напомним, исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. В российском ремейке турецкого хита также появятся Марина Кравец из Comedy Club и телеведущий Саша Стоун.

Видео доступно в группе Alexa Vega во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko/PREMIER.

В оригинальном сериале «Постучись в мою дверь» сюжет разворачивался вокруг владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.