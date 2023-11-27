Twitch подозревают в использовании ИИ для модерации: платформа банит людей за шутки в чате

Пользователи Twitch обвиняют стриминговую платформу в использовании продвинутой версии чат-бота AutoMod, которая в скрытом режиме пожизненно блокирует пользователей.

Изначально AutoMod — инструмент для отслеживания запрещённых слов в никах и сообщениях в чате. Система автоматически блокирует пользователей за оскорбления, что позволило очистить сообщество Twitch.

Однако теперь пользователи уверяют, что платформа использует новую версию ИИ. Она работает в скрытом режиме и блокирует аккаунты за шуточные сообщения и сообщения вне контекста. Например, если кто-то напишет «мне 12» или подобное, то получит вечный бан за возраст (на Twitch разрешается создавать аккаунт с 13 лет).

Одним из первых внимание на это обратил стример PaymoneyWubby:

Сейчас шутки в чате могут привести к перманентному отстранению пользователей на Twitch без какого-либо вмешательства человека, требующего контекста. Речь идёт не об обычном AutoMod, а о скрытом глобальном AI AutoMod, присутствующем на всех каналах Twitch.

Twitch пока никак не прокомментировал ситуацию.