Xiaomi выпустила «умную» кровать с защитой от храпа и встроенным светильником

Производитель техники Xiaomi представил электрическую кровать Xiaomi 8H Find Smart с рядом полезных функций для комфорта пользователей.

Электропривод регулирует различные режимы работы: чтение, просмотр ТВ, уход за больным и так далее. Среди режимов есть также «антихрап»: кровать стандартной ширины 1,5 метра приподнимает спинку и возвращает положение, когда человек перестаёт храпеть.

Фото: gizmochina

Фото: gizmochina

Модель Xiaomi 8H Find Smart также оснащена встроенным светильником и может управляться как с помощью пульта, так и голосом. Цена кровати зависит от комплектации и типа матраса (хлопковый, латексный, пружинный) — от 2799 до 5999 юаней (или от 35 тысяч до 75 тысяч рублей). Когда модель появится в продаже в России, пока неизвестно.