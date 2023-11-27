Важный патч для Baldur's Gate 3 с оптимизацией третьего акта выйдет на этой неделе

Разработчики Baldur's Gate 3 из студии Larian объявили о скором выходе пятого патча для своей игры — он станет доступен уже на этой неделе.

Авторы игры планируют исправить ряд багов и поцелуи с Астарионом, а также исправят проблемы с оптимизацией в третьем акте, которые появились после предыдущего обновления.

В Larian объяснили, что они были связаны с повышенной нагрузкой на память из-за одного из нововведений:

В четвёртом патче мы ввели исправление, которое не позволяет немедленно вызывать стражу при краже, даже если вы крались или, например, были невидимы. Это исправление привело к тому, что незамеченные кражи и акты вандализма навсегда застряли в конвейере «видел ли меня кто-нибудь», а не завершилась и не перемещались дальше, как было задумано. Чем больше игрок совершает таких действий, тем больше игра пытается удержать всё это в памяти и тем больше тормозов происходит.

Ранее Baldur's Gate 3 поставила рекорд по числу побед на Golden Joystick Awards.