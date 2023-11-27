Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер фильма «Воздух» про советских лётчиц во времена ВОВ

Вышел новый трейлер фильма «Воздух» про советских лётчиц во времена ВОВ
Комментарии

Авторы предстоящей военной драмы «Воздух» представили новый трейлер картины. Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 18 января 2024 года.

Новый фильм Александра Германа-младшего («Гарпастум», «Бумажный солдат», «Довлатов») расскажет о непростой судьбе молодых советских лётчиц, которые прибывают в авиационный полк во времена Великой Отечественной войны.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «Метрафильмс».

Главные роли в фильме «Воздух» сыграют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Сергей Безруков.

Премьера ленты состоится в октябре в рамках 36-м Токийского международного кинофестиваля, прокат в кинотеатрах начнётся лишь в середине января.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android