Вышел новый трейлер фильма «Воздух» про советских лётчиц во времена ВОВ

Авторы предстоящей военной драмы «Воздух» представили новый трейлер картины. Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 18 января 2024 года.

Новый фильм Александра Германа-младшего («Гарпастум», «Бумажный солдат», «Довлатов») расскажет о непростой судьбе молодых советских лётчиц, которые прибывают в авиационный полк во времена Великой Отечественной войны.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «Метрафильмс».

Главные роли в фильме «Воздух» сыграют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова и Сергей Безруков.

Премьера ленты состоится в октябре в рамках 36-м Токийского международного кинофестиваля, прокат в кинотеатрах начнётся лишь в середине января.