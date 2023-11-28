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Автор сериала «Локи» напишет сценарий фильма «Мстители: Династия Канга»

Автор сериала «Локи» напишет сценарий фильма «Мстители: Династия Канга»
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По информации издания Variety, Майкл Уолдрон выступит сценаристом фильма «Мстители: Династия Канга». У него уже есть опыт работы с проектами Marvel Studios: Уолдрон выступил создателем шоу про Локи и писал сценарий для второй части «Доктора Стрэнджа».

Майкл Уолдрон также числится автором сценария для шестых «Мстителей», «Секретные войны». Режиссёров ни у одной части пока что нет. Изначально снимать «Династию Канга» должен был Дестин Дэниел Креттон, но он ушёл с этого поста ради работы над другими проектами.

Выход «Династии Канга» в кинотеатрах запланирован 1 мая 2026 года. Фильм «Мстители: Секретные войны» должен выйти 7 мая 2027 года. Стоит учитывать, что планы Marvel Studios могут измениться.

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