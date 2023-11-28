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Дженна Ортега могла бы сыграть Беллу в перезапуске «Сумерков», считает режиссёр фильма

Дженна Ортега могла бы сыграть Беллу в перезапуске «Сумерков», считает режиссёр фильма
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В интервью изданию People режиссёр «Сумерек» Кэтрин Хардвик назвала кандидатов на потенциальный перезапуск франшизы. Роль Беллы, которую играл Кристен Стюарт, могла бы исполнить Дженна Ортега, а образ Эдварда Роберта Паттинсона воплотил был Джейкоб Элорди.

По словам постановщицы, этот каст для перезапуска был бы идеальным. Самих актёров Хардвик назвала «потрясающими».

Джейкоб Элорди стал бы Эдвардом Калленом? А Дженна Ортега… о да! Это было бы идеально. Имею в виду, они потрясающие, замечательные актёры.

Фильм «Сумерки» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном вышел 2008 году. Ленту сняли по одноимённому роману писательницы Стефани Майер. Картина получила массу положительных эмоций от критиков и зрителей.

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