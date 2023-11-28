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Максим Аверин раскрыл секрет актёрского успеха

Максим Аверин раскрыл секрет актёрского успеха
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Актёр Максим Аверин, известный по сериалам «Склифосовский» и «Глухарь», в интервью изданию vm.ru рассказал о главном секрете актёрского успеха. По его словам, хороший артист будет уделять много времени развитию навыка к трудолюбию.

Аверин отметил, что вокруг актёра каждый день появляются сотни новых лиц. В таком случае главное не растеряться и стараться всегда подтянуть себя как актёра.

Только ежедневный труд помогает быть успешным. Каждый день появляются сотни новых лиц, и ты должен быть не хуже их. Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать.

Также Аверин отметил, что у него никогда не было кумиров. Артист восхищался многими людьми, но никогда не делал себе кумиров.

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