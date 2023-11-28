Эксперт раскрыл три метода обнаружения шпиона в своём смартфоне

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с агентством «Прайм» раскрыл три метода обнаружения шпиона в своём смартфоне.

Первый метод — установка качественного антивируса, поскольку именно он выступает главным средством борьбы со шпионом, так как его функция заключается в поиске вредоносных файлов и программ.

Второй метод — анализ изменения поведения устройства. Если смартфон начинает себя странно вести и, например, слишком быстро разряжаться, то это признак появления на нём шпиона. Третьим же способом обнаружить в девайсе скрытый софт специалист назвал установку сканера приложений, который будет постоянно отслеживать подозрительный доступ.

Все эти методы помогут пользователям обнаружить на своём смартфоне скрытый софт.