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Эксперт раскрыл три метода обнаружения шпиона в своём смартфоне

Эксперт раскрыл три метода обнаружения шпиона в своём смартфоне
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Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с агентством «Прайм» раскрыл три метода обнаружения шпиона в своём смартфоне.

Первый метод — установка качественного антивируса, поскольку именно он выступает главным средством борьбы со шпионом, так как его функция заключается в поиске вредоносных файлов и программ.

Второй метод — анализ изменения поведения устройства. Если смартфон начинает себя странно вести и, например, слишком быстро разряжаться, то это признак появления на нём шпиона. Третьим же способом обнаружить в девайсе скрытый софт специалист назвал установку сканера приложений, который будет постоянно отслеживать подозрительный доступ.

Все эти методы помогут пользователям обнаружить на своём смартфоне скрытый софт.

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