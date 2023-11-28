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Вышел трейлер фильма «Онегин» с Виктором Добронравовым в главной роли

Вышел трейлер фильма «Онегин» с Виктором Добронравовым в главной роли
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Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила трейлер фильма «Онегин». Главную роль исполнил Виктор Добронравов, сын актёра Фёдора Добронравова. Роль Татьяны исполнила Лиза Моряк.

В ролике показали фрагменты фильма и даже дуэль Онегина с Ленским.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино»

«Онегин» расскажет историю о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь. Режиссёром картины выступает Сарик Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, работавший над картиной «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Премьера фильма «Онегин» запланирована на 7 марта 2024 года. Прокатчиком ленты выступит компания «Атмосфера кино».

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