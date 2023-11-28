Кооперативный хит Lethal Company выбился в лидеры свежего чарта Steam

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чарте Steam за период с 22 по 28 ноября. Лидирующую позицию занял кооперативный хоррор Lethal Company, который стоит всего $ 10. Кстати, неделю назад тайтл был на третьем месте.

Хоррору даже удалось обойти EA Sports FC 24 и Cyberpunk 2077. Они расположились на втором и третьем местах соответственно. Четвёртую строчку заняла Call of Duty, в которую входят Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone. Также в топе есть Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Forza Horizon 5 и Hogwarts Legacy.

Чарт Steam за период с 22 по 28 ноября

Lethal Company EA Sports FC 24 Cyberpunk 2077 Call of Duty Red Dead Redemption 2 Baldur's Gate 3 Forza Horizon 5 Hogwarts Legacy Battlefield 5 Diablo 4