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Кооперативный хит Lethal Company выбился в лидеры свежего чарта Steam

Кооперативный хит Lethal Company выбился в лидеры свежего чарта Steam
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Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чарте Steam за период с 22 по 28 ноября. Лидирующую позицию занял кооперативный хоррор Lethal Company, который стоит всего $ 10. Кстати, неделю назад тайтл был на третьем месте.

Хоррору даже удалось обойти EA Sports FC 24 и Cyberpunk 2077. Они расположились на втором и третьем местах соответственно. Четвёртую строчку заняла Call of Duty, в которую входят Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone. Также в топе есть Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Forza Horizon 5 и Hogwarts Legacy.

Чарт Steam за период с 22 по 28 ноября

  1. Lethal Company
  2. EA Sports FC 24
  3. Cyberpunk 2077
  4. Call of Duty
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Baldur's Gate 3
  7. Forza Horizon 5
  8. Hogwarts Legacy
  9. Battlefield 5
  10. Diablo 4
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