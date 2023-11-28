В Госдуме протестировали смартфоны с российской ОС «Аврора»

Во второй половине ноября стало известно, что в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе «Аврора». Чиновники уже получили устройства от компании «Аквариус» — Aquarius NS M11 и Aquarius M12.

Своим мнением о гаджетах уже поделился депутат Госдумы Антон Горелкин. По его мнению, смартфон выглядит «брутально»: обрезиненный корпус, задняя крышка в дизайне «под карбон», а все технологические разъёмы прикрыты заглушками. Чиновник признал, что все детали для смартфона поступают из-за рубежа, однако софт при этом точно разрабатывают в России, отметил он.

Уверен, что и тройная камера, и дисплей, и датчик отпечатка пальца, и даже аккумулятор поступают на сборочный конвейер из-за рубежа. Зато софт действительно наш, но он меня не сильно порадовал.

Ранее о российских гаджетах на ОС «Аврора» также высказался сенатор Артём Шейкин.