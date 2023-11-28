Представлен бюджетный смартфон Tecno Spark 20C с большой батареей и экраном 90 Гц

Китайская компания Tecno представила бюджетный смартфон Spark 20C. Модель будет поставляться в четырёх цветах, а стоимость устройства составит примерно $ 130 — около 11 тыс. рублей.

Устройство оснащено 6,6-дюймовым HD-экраном с частотой обновления дисплея 90 Гц, 4/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой слота для карты памяти. Гаджет работает на базе бюджетного процессора Mediatek Helio G36 с батареей объёмом 5000 мА/ч с 18-ваттной зарядкой.

Из других особенностей смартфона — основной модуль камеры на 50 Мп, разъём для наушников 3,5 мм, дизайн фронтальной камеры в стиле «Динамического острова» из последних iPhone, а также разъём для зарядки USB Type-C. Когда смартфон поступит в продажу, пока неизвестно.