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Опубликованы официальные изображения флагмана OnePlus 12 в трёх цветах

Опубликованы официальные изображения флагмана OnePlus 12 в трёх цветах
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Китайская компания OnePlus выпустила тизер своего будущего флагмана OnePlus 12. Небольшой ролик с дизайном гаджета появился в социальных сетях компании — в нём авторы продемонстрировали основные особенности внешности устройства. Полноценная презентация OnePlus 12 состоится 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Sparrows News. Права на видео принадлежат OnePlus.

Судя по ролику, грядущий флагман получит стеклянную крышку с обширным модулем для тройной камеры и вспышки. Гаджет будет поставляться в трёх цветах: чёрный, белый и зелёный, а дисплей будет закруглённым с обоих краёв.

По данным инсайдеров, OnePlus 12 получит новейший процессор Snadragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Фото

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

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