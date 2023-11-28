Huawei планирует выпустить свой аналог Apple Vision Pro с флагманским процессором

Инсайдер Мочамад Фаридо рассказал о планах китайского производителя техники Huawei создать устройство, которое сможет составить конкуренцию шлему смешанной реальности Vision Pro от Apple.

По данным источника, гарнитура Huawei обойдётся покупателям дешевле, при этом будет работать на каком-то флагманском процессоре (его название пока неизвестно). Производитель планирует разместить батареи снаружи, а также встроить кулер для отвода тепла, тогда как Apple использует пассивное охлаждение.

Фаридо также отметил, что компания Honor также планирует выпустить на рынок собственный AR-шлем, но пока никаких деталей о проекте не представил.

Ранее выход Apple Vision Pro был отложен до марта 2024 года. Эксперты связывают это с проблемами шлема, выявленными при тестировании — некоторые жаловались, что работа с гарнитурой вызывает укачивание.