Вышел трейлер фильма «Идеальные друзья» со звездой «Игры престолов» Индирой Вармой
Российский прокатчик Planeta Inform представил дублированный трейлер фильма «Идеальные друзья». Детективная картина выйдет во всех кинотеатрах страны уже 28 декабря.
Видео доступно на YouTube-канале Planeta Inform. Права на видео принадлежат Planeta Inform.
«Идеальные друзья» расскажут о писательнице Джессике, которая приходит на прощальную вечеринку к супружеской паре. Пожилые люди планируют продать дом, однако они ещё не знают, какое убийственное развлечение она подготовила для них.
Главные роли в фильме сыграли Индира Варма («Игра престолов»), Руфус Сьюэлл («Отпуск по обмену»), Ширли Хендерсон («Бриджит Джонс 3»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Оливия Уильямс («Корона»). Режиссёром выступил начинающий постановщик Мэтт Уинн.
Комментарии