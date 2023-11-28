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Вышел трейлер фильма «Идеальные друзья» со звездой «Игры престолов» Индирой Вармой

Вышел трейлер фильма «Идеальные друзья» со звездой «Игры престолов» Индирой Вармой
Аудио-версия:
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Российский прокатчик Planeta Inform представил дублированный трейлер фильма «Идеальные друзья». Детективная картина выйдет во всех кинотеатрах страны уже 28 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Planeta Inform. Права на видео принадлежат Planeta Inform.

«Идеальные друзья» расскажут о писательнице Джессике, которая приходит на прощальную вечеринку к супружеской паре. Пожилые люди планируют продать дом, однако они ещё не знают, какое убийственное развлечение она подготовила для них.

Главные роли в фильме сыграли Индира Варма («Игра престолов»), Руфус Сьюэлл («Отпуск по обмену»), Ширли Хендерсон («Бриджит Джонс 3»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Оливия Уильямс («Корона»). Режиссёром выступил начинающий постановщик Мэтт Уинн.

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