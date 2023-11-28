Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям

Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям
Аудио-версия:
Комментарии

Омбудсмен по правам ребёнка республики Татарстан Ирина Волынец отправила официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой провести проверку содержимого сериала «Слово пацана».

По словам чиновницы, сцены из сериала могут психологически и идеологически повлиять на граждан России, навязывая им «разрушительную систему идей и ценностей». Волынец отмечает, что это нарушает приказ президента РФ о формировании госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей.

Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идёт распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемые в фильме.

Теперь Роскомнадзор обязан рассмотреть жалобу Волынец и вынести решение в течение 30 дней.

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября и рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые сбивались в группировки и дрались между собой за уважение сверстников.

Материалы по теме
Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал про кастинг на проект
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android