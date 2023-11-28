Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям

Омбудсмен по правам ребёнка республики Татарстан Ирина Волынец отправила официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой провести проверку содержимого сериала «Слово пацана».

По словам чиновницы, сцены из сериала могут психологически и идеологически повлиять на граждан России, навязывая им «разрушительную систему идей и ценностей». Волынец отмечает, что это нарушает приказ президента РФ о формировании госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей.

Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идёт распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемые в фильме.

Теперь Роскомнадзор обязан рассмотреть жалобу Волынец и вынести решение в течение 30 дней.

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября и рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые сбивались в группировки и дрались между собой за уважение сверстников.