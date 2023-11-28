В 2023 году вышло 13 фильмов с бюджетом более $ 200 млн — прибыльным стал только один

Портал IndieWire обратил внимание, что высокобюджетные фильмы, вышедшие в 2023 году, почти не принесли своим создателям прибыли в кинопрокате.

Всего в этом году было выпущено 13 фильмов, бюджет которых превысил $ 200 млн. При этом только «Стражи галактики. Часть 3» заработали намного больше: потратив $ 250 млн, авторы продали билетов в кино на $ 845 млн.

В некоторых случаях сборы намного превышают бюджет, но затраты на рекламу и 50%-ная комиссия кинотеатров не позволили лентам остаться в плюсе.

Бюджеты и сборы фильмов в 2023 году:

« Форсаж 10 »: бюджет $ 340 млн — сборы $ 714 млн;

»: бюджет $ 340 млн — сборы $ 714 млн; « Индиана Джонс и колесо судьбы »: $ 300 млн — $ 384 млн;

»: $ 300 млн — $ 384 млн; « Русалочка »: $ 297 млн — $ 570 млн;

»: $ 297 млн — $ 570 млн; « Миссия невыполнима: Смертельная расплата »: $ 291 млн — $ 568 млн;

»: $ 291 млн — $ 568 млн; « Стражи галактики. Часть 3 »: $ 250 млн — $ 845 млн;

»: $ 250 млн — $ 845 млн; « Капитан Марвел 2 » (прокат продолжается): $ 220 млн — $ 188 млн;

» (прокат продолжается): $ 220 млн — $ 188 млн; « Флэш »: $ 200–220 млн — $ 271 млн;

»: $ 200–220 млн — $ 271 млн; « Человек-муравей и Оса: Квантомания »: $ 200 млн — $ 476 млн;

»: $ 200 млн — $ 476 млн; « Элементарно »: $ 200 млн — $ 496 млн;

»: $ 200 млн — $ 496 млн; « Убийцы цветочной луны » (ещё в прокате): $ 200 млн — $ 151 млн;

» (ещё в прокате): $ 200 млн — $ 151 млн; « Трансформеры: Восхождение Звероботов »: $ 200 млн — $ 439 млн;

»: $ 200 млн — $ 439 млн; « Заветное желание » (ещё в прокате): $ 200 млн — $49 млн;

» (ещё в прокате): $ 200 млн — $49 млн; «Наполеон» (ещё в прокате): $ 200 млн — $79 млн.