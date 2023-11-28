В 2023 году вышло 13 фильмов с бюджетом более $ 200 млн — прибыльным стал только один
Портал IndieWire обратил внимание, что высокобюджетные фильмы, вышедшие в 2023 году, почти не принесли своим создателям прибыли в кинопрокате.
Всего в этом году было выпущено 13 фильмов, бюджет которых превысил $ 200 млн. При этом только «Стражи галактики. Часть 3» заработали намного больше: потратив $ 250 млн, авторы продали билетов в кино на $ 845 млн.
В некоторых случаях сборы намного превышают бюджет, но затраты на рекламу и 50%-ная комиссия кинотеатров не позволили лентам остаться в плюсе.
Бюджеты и сборы фильмов в 2023 году:
- «Форсаж 10»: бюджет $ 340 млн — сборы $ 714 млн;
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»: $ 300 млн — $ 384 млн;
- «Русалочка»: $ 297 млн — $ 570 млн;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»: $ 291 млн — $ 568 млн;
- «Стражи галактики. Часть 3»: $ 250 млн — $ 845 млн;
- «Капитан Марвел 2» (прокат продолжается): $ 220 млн — $ 188 млн;
- «Флэш»: $ 200–220 млн — $ 271 млн;
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания»: $ 200 млн — $ 476 млн;
- «Элементарно»: $ 200 млн — $ 496 млн;
- «Убийцы цветочной луны» (ещё в прокате): $ 200 млн — $ 151 млн;
- «Трансформеры: Восхождение Звероботов»: $ 200 млн — $ 439 млн;
- «Заветное желание» (ещё в прокате): $ 200 млн — $49 млн;
- «Наполеон» (ещё в прокате): $ 200 млн — $79 млн.
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