Легенда итальянского кино Орнелла Мути хочет сняться в российском фильме

Известная актриса Орнелла Мути («Укрощение строптивого», «Безумно влюблённый», «Бонни и Клайд по-итальянски») прибыла в Москву, где будет играть в спектакле «Бетховен. Героическая жизнь гения».

Во время общения с журналистами легендарная итальянка вспомнила свою роль в советской картине «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая и заявила, что хотела бы повторить опыт в современной России.

Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Тем не менее я очень хотела бы здесь поработать.

В 2016 году Орнелла Мути приобрела квартиру в Москве и даже заявляла о планах получить гражданство РФ. Актриса уже более десяти лет не появлялась в кино, но принимает участие в театральных спектаклях.