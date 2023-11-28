Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Легенда итальянского кино Орнелла Мути хочет сняться в российском фильме

Легенда итальянского кино Орнелла Мути хочет сняться в российском фильме
Комментарии

Известная актриса Орнелла Мути («Укрощение строптивого», «Безумно влюблённый», «Бонни и Клайд по-итальянски») прибыла в Москву, где будет играть в спектакле «Бетховен. Героическая жизнь гения».

Во время общения с журналистами легендарная итальянка вспомнила свою роль в советской картине «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая и заявила, что хотела бы повторить опыт в современной России.

Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Тем не менее я очень хотела бы здесь поработать.

В 2016 году Орнелла Мути приобрела квартиру в Москве и даже заявляла о планах получить гражданство РФ. Актриса уже более десяти лет не появлялась в кино, но принимает участие в театральных спектаклях.

Материалы по теме
Фото
В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android