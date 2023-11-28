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Системные требования Dragon's Dogma 2 (Драгонс Догма 2)

Capcom раскрыла системные требования Dragon's Dogma 2
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Издательство Capcom опубликовало системные требования Dragon's Dogma 2 — продолжения одиночной RPG с уникальной боевой системой, выход которой состоится уже 22 марта 2024 года. Так, для запуска понадобится компьютер с процессором не слабее Intel Core i5-10600 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.

Для комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i7-10700 и NVIDIA GeForce RTX 2080.

Системные требования Dragon's Dogma 2

Минимальные (1080p и 30 FPS)

  • Операционная система: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5500 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ

Рекомендуемые (4К и 30 FPS)

  • Операционная система: Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 5 3600X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или Radeon RX 6700 (GeForce RTX 2080 Ti или Radeon RX 6800 для рейтрейсинга)
  • Оперативная память: 16 ГБ

Полноценная презентация экшена состоится в ночь на 29 ноября. Авторы поделятся новыми подробностями игры и назовут официальную дату выхода, которая уже известна — 22 марта.

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