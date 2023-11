Во втором сезоне сериала The Last of Us покажут вырезанные сцены из Part II — Нил Дракманн

Президент и креативный директор студии Naughty Dog Нил Дракманн рассказал, что авторы сериала по The Last of Us будут использовать фрагменты, вырезанные из второй части игры.

Геймдизайнер отметил, что съёмки продолжения сериала «Одни из нас» от HBO ещё не начались, поэтому пока неизвестно, сколько таких сцен войдёт во второй сезон шоу.

Для затравки скажу, что есть по крайней мере один элемент из вырезанного уровня The Last of Us Part 2, который мы планируем показать в сериале. Это учитывая, что мы ещё не начали снимать, и всё может поменяться в зависимости от того, что будет лучше для сериала.

Ранее СМИ сообщили, что работу над вторым сезоном сериала The Last of Us отложили из-за занятости Педро Паскаля, исполнителя роли Джоэла.