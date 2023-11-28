Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Михаил Боярский попал в реанимацию — актёр перенёс инфаркт

Михаил Боярский попал в реанимацию — актёр перенёс инфаркт
Комментарии

Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенёс инфаркт и был госпитазирован. Об этом журналистам рассказал его сын Сергей.

Родственник сообщил, что Михаил Сергеевич уже переведён из реанимации в обычную палату и идёт на поправку.

Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо. Говорил с ним по телефону — голос бодрый, находится в обычной палате.

В государственном академическом театре имени Ленсовета отмечают, что госпитализация была плановой, а ближайшие спектакли с участием Боярского должны состояться 31 декабря и 2 января.

В конце декабря Михаилу Сергеевичу исполнится 74 года. Боярский до сих пор играет в театре и кино, участвует в дубляже мультфильмов и появляется в эфирах на телевидении.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android