Михаил Боярский попал в реанимацию — актёр перенёс инфаркт

Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенёс инфаркт и был госпитазирован. Об этом журналистам рассказал его сын Сергей.

Родственник сообщил, что Михаил Сергеевич уже переведён из реанимации в обычную палату и идёт на поправку.

Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо. Говорил с ним по телефону — голос бодрый, находится в обычной палате.

В государственном академическом театре имени Ленсовета отмечают, что госпитализация была плановой, а ближайшие спектакли с участием Боярского должны состояться 31 декабря и 2 января.

В конце декабря Михаилу Сергеевичу исполнится 74 года. Боярский до сих пор играет в театре и кино, участвует в дубляже мультфильмов и появляется в эфирах на телевидении.