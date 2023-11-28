В WhatsApp на ПК вернулась отправка фото и видео для однократного просмотра

В приложении мессенджера WhatsApp для ПК вновь появилась возможность отправить фото или видео, которые собеседник сможет просмотреть только один раз.

Ранее подобная функция для повышения уровня конфиденциальности уже была доступна пользователям, но в прошлом году пропала из веб-версии и приложения на ПК.

Теперь же отправка медиафайла для однократного просмотра вернулась. Получатель сможет только один раз просмотреть файл без возможности скопировать его или сделать скриншот фото.

Для использования функции в клиенте появилась специальная кнопка на панели сообщений, обведённая кружком, — точно такая же, как на смартфонах. При этом отмечается, что просмотреть полученные таким образом файлы на ПК пока не выходит.