Microsoft представила «уродливый» рождественский свитер в стиле Windows XP

В качестве ежегодной рождественской традиции компания Microsoft выпустила свитер в стиле популярных обоев для рабочего стола в Windowx XP под названием «Безмятежность». На культовом изображении также располагается большой курсор мыши, напоминающий о «компьютерности» свитера.

Новый «уродливый» свитер на 55% состоит из хлопка и на 45% из акрила. Как отмечают в Microsoft, он сможет вернуть хозяина в более простые времена, где доминировали «Сапёр», браузер Internet Explorer и «джинсы с низкой посадкой». Цена свитера составит $ 70 — компания рекомендует его «никогда не снимать».

Ранее Microsoft уже представляла другие «уродливые» рождественские свитеры в стиле собственных продуктов. Так, компания уже вдохновлялась Windows 95, XP и даже «Сапёром».

Фото

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft