Отчим Мэттью Перри впервые прокомментировал смерть актёра
Актёр Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья», ушёл из из жизни в конце октября, однако на его смерть только сейчас отреагировал отчим Кит Моррисон.
Моррисон призвал сделать пожертвования в Фонд Мэтью Перри, призванный бороться с алкогольной зависимостью. Так, считает Кит, можно поддержать ушедшего из жизни актёра.
Это не то, чем я обычно занимаюсь,. Но в этом году все по-другому. А завтра Щедрый вторник. Сделайте всё, что в ваших силах, он был бы благодарен за это.
Моррисон женат на матери Перри, Сюзанне, с 1981 года. Брак состоялся примерно через десять лет после того, как она рассталась с отцом Перри, Джоном Беннеттом Перри.
По первоначальной версии, Перри умер в своей джакузи прямо в доме. Деталей происшествия всё ещё нет.
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