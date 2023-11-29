Отчим Мэттью Перри впервые прокомментировал смерть актёра

Актёр Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья», ушёл из из жизни в конце октября, однако на его смерть только сейчас отреагировал отчим Кит Моррисон.

Моррисон призвал сделать пожертвования в Фонд Мэтью Перри, призванный бороться с алкогольной зависимостью. Так, считает Кит, можно поддержать ушедшего из жизни актёра.

Это не то, чем я обычно занимаюсь,. Но в этом году все по-другому. А завтра Щедрый вторник. Сделайте всё, что в ваших силах, он был бы благодарен за это.

Моррисон женат на матери Перри, Сюзанне, с 1981 года. Брак состоялся примерно через десять лет после того, как она рассталась с отцом Перри, Джоном Беннеттом Перри.

По первоначальной версии, Перри умер в своей джакузи прямо в доме. Деталей происшествия всё ещё нет.