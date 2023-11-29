Режиссёр Зак Снайдер утверждает, что слишком много играет в Fortnite

Ещё в августе этого года режиссёр Зак Снайдер рассказал о своей любви к Fortnite, а в недавнем интервью подтвердил, что до сих пор сильно увлекается королеской битвой.

По словам Снайдера, его жена часто удивляется тому, что режиссёр проводит за игрой много времени и даже играет в неё поздними ночами.

Моя жена спрашивает: «Ты серьезно играешь в Fortnite в три часа ночи против каких-то 12-летних подростков?».

На вопрос журналиста Wired о том, знают ли геймеры, что играют с Заком Снайдером, он ответил отрицательно. Но постановщик отметил, что играет со скином Мисикса из «Рика и Морти».

Знают ли они, что играют с Заком Снайдером? Нет, я так не думаю. Мой любимый скин — Мистер Мисикс из «Рика и Морти». Если вас убил Мисикс, это мог быть я.

Ранее Снайдер говорил, что играет в режиме без строительства.