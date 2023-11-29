Вышел большой трейлер Dragon's Dogma 2, в игре будет поддержка русского языка

Прошедшей ночью Capcom провела небольшую презентацию Dragon's Dogma 2. На ней разработчики назвали официальную дату релиза, поделились деталями и показали свежий большой трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Благодаря странице в Steam стало известно, что тайтл получит субтитры на русском языке. Озвучки не будет.

Релиз игры состоится 22 марта 2024 года для ПК, PS5 и Xbox Series.