Вышел большой трейлер Dragon's Dogma 2, в игре будет поддержка русского языка
Прошедшей ночью Capcom провела небольшую презентацию Dragon's Dogma 2. На ней разработчики назвали официальную дату релиза, поделились деталями и показали свежий большой трейлер.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.
Благодаря странице в Steam стало известно, что тайтл получит субтитры на русском языке. Озвучки не будет.
Релиз игры состоится 22 марта 2024 года для ПК, PS5 и Xbox Series.
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