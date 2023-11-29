Эксперт рассказал о пользе перезагрузки компьютера

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Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко в своём гайде рассказал о пользе перезагрузки компьютера. По его словам, перезагрузка — универсальное средство устранения большинства незначительных неполадок в работе устройства.

Кузьменко подчеркнул, что регулярная перезагрузка ПК полезна по многим причинам. Так, например, перезагрузка поможет исправить мелкие сбои с оперативной памятью и улучшить производительность системы. Ещё она может поддерживать безопасность системы,

Перезагрузка — важный элемент эксплуатации компьютера, которым не следует пренебрегать. Почти любые мелкие неполадки в работе системы поможет решить простая перезагрузка. Она быстро сбросит все процессы и очистит оперативную память. Главное, выполнять процедуру правильно, нажимая «Перезагрузить» через меню «Пуск».

По словам эксперта, важно запомнить пользу от перезагрузки и периодически пользоваться этой функцией для ваших ПК.