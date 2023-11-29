В разработке находится новый спин-офф сериала «Пацаны» про Мексику

Издание Deadline сообщило, что в разработке находится ещё один спин-офф сериала «Пацаны». Помимо «Поколения „Ви“, шоу также получит спин-офф „Пацаны: Мексика“.

Каких-то сюжетных деталей Deadline не раскрыло. Известно, что Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь выступят исполнительными продюсерами проекта, но играть в нём главные роли они не будут. Возможно, Берналю и Луне достанутся второстепенные герои. Сценарий напишет Гарет Даннет-Алькосер, работавший над фильмом «Синий Жук».

По данным издания, кастинг пока что не проводился. Каких актёров будут подбирать для проекта, пока неизвестно. Об этом расскажут позже, когда у производства будет хоть какой-то прогресс.

Дата премьеры проекта «Пацаны: Мексика» не раскрывается.